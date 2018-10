Die syrisch-russische Offensive stößt bei der Türkei auf Kritik, da sie die Waffenruhe in Idlib überwachen soll und eine neue Flüchtlingswelle befürchtet. Zudem unterstützt Ankara bis heute die Rebellen und dringt auf den Sturz des Kreml-Verbündeten Assad. Allerdings hat ein Regimewechsel in Damaskus für die Türkei nicht länger Priorität, da es ihr vor allem darum geht, den Einfluss der Kurden im Norden Syriens zurückzudrängen.



Seit Januar geht die türkische Armee daher gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin vor, die eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden sind. Während Russland die türkischen Angriffe auf die YPG duldet, toleriert die syrische Regierung, dass die YPG durch ihr Gebiet Verstärkung nach Afrin bringt. Zwar will sie keine kurdische Autonomie - doch türkische Truppen in Nordsyrien will sie auch nicht.



Syrische Staatsmedien berichten am 19. Februar, regierungstreue syrische Kräfte sollten in die Region Afrin einrücken und kurdische Kräfte im Kampf gegen das türkische Militär unterstützen. Die Türkei drohte, auch Regierungstruppen in Afrin anzugreifen.

Bildquelle: ap