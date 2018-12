Über Betriebs-Weihnachtsfeiern gibt es viele Legenden. Meistens sind die Geschichten von anderen spannender als die Weihnachtsfeiern, die man selbst so erlebt. Und trotzdem ist es schön, die Kollegen mal anders zu erleben als in Meetings oder in der Kantine. Idealerweise lässt man die Gruppendynamik aus dem Büro hinter sich und freut sich über den Teamgeist, der selten so harmonisch ist wie auf der Weihnachtsfeier. Für den Fall, dass es jemand noch nicht mitbekommen hat: #MeToo ist keine Spaßbremse. Aber es gilt, was auch schon vor #MeToo wichtig war: Respekt, Augenhöhe, keine Belästigung und kein Machtmissbrauch. Punkt.