Während Grybauskaite nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf, stehen die Chancen gut, dass eine Frau ihre Nachfolge antritt. Derzeit führt in den Umfragen die 44-jährige Ingrida Simonyte. Die frühere Wirtschaftsministerin wird von Litauens Konservativen unterstützt, auch wenn sie selbst kein Parteimitglied ist. Simonyte ist bekannt für ihren scharfzüngigen Humor und ihre Unterstützung für die Gleichberechtigung von Homosexuellen - entsprechend gut kommt sie bei jungen, liberalen Stadtbewohnern an. Gleichzeitig warnt sie vor einer Spaltung des Landes in Stadt- und Landbevölkerung: "Wir können Vilnius nicht vom Rest des Landes isolieren", sagte Simonyte unlängst bei einem Wahlkampfauftritt.