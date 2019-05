Saulius Skvernelis, Premier von Litauen.

Quelle: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Litauens Regierungschef Skvernelis hat sein derzeitiges Amt mit dem Ausgang der Präsidentenwahl verknüpft. Sollte er bei der Abstimmung über das neue Staatsoberhaupt nicht in die Stichwahl kommen, werde er am 12. Juli seinen Rücktritt als Premierminister einreichen, kündigte der parteilose Politiker litauischen Medienberichten zufolge an.



Sofern Skvernelis neuer Staatspräsident werden sollte, müsste er laut Verfassung allerdings ebenfalls sein Amt als Regierungschef abgeben.