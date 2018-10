Andrea Maria Schenkel lebt zur Hälfte in Regensburg und in New York. In Amerika sei der Buchmarkt "big business", sagt die Autorin. Zwar müssten auch in Europa Bücher Geld abwerfen. Aber in Amerika seien die Verhältnisse extremer: "Ein Buch von Dan Brown ist wie ein Investment. Da ist von vorneherein klar: Die Maschinerie läuft und wirft richtig Gewinn ab." Damit die Rendite am Ende stimme, scharten amerikanische Star-Autoren auch Angestellte um sich.