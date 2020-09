Der norwegische Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Frankfurter Buchmesse öffnet heute ihre Tore für das allgemeine Publikum, nachdem die ersten drei Tage traditionell den Fachbesuchern vorbehalten waren. Erstmals können Besucher das ganze Wochenende über Bücher an den Messeständen kaufen.



Am Mittag treten zwischen den Messehallen die deutsche und die norwegische Autorennationalmannschaft gegeneinander an. Bei der internationalen Literatur-Gala am Abend stellen unter anderem die Autorinnen Margaret Atwood, Maja Lunde und Elif Shafak ihre neuen Bücher vor.