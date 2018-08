Der Literatur-Nobelpreisträger V.S. Naipaul ist tot. Seine Familie teilte am späten Samstagabend mit, der 85 Jahre alte Romanautor sei in London gestorben. Die Frau des Schriftstellers, Nadira Naipaul, erklärte, ihr Mann sei ein Riese in allem gewesen, was er erreicht habe. Er habe ein Leben voller wunderbarer Kreativität und Streben geführt. Naipaul gilt als einer der größten englischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Vor Kritikern war er dennoch nicht gefeit.