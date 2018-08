Schriftsteller Vidiadhar Surajprasad Naipaul ist tot. (Archivbild) Quelle: ap

Der Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul ist tot. Der Autor sei im Alter von 85 Jahren friedlich gestorben, teilte seine Familie nach Angaben der Agentur PA mit.



"Er war ein Riese in allem, was er erreicht hat, und er starb im Kreis seiner geliebten Menschen, nachdem er ein Leben voll wunderbarer Kreativität und Streben gelebt hatte", heißt es in einer Erklärung von Lady Naipaul. Naipaul wurde von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen, 2001 erhielt er den Literaturnobelpreis.