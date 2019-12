Das Haus gehörte den Großeltern von Thomas Mann. Archivbild

Das Buddenbrookhaus in Lübeck wird umgebaut und zum Jahresende für voraussichtlich drei Jahre geschlossen. Zuvor zeigt sich das Literaturmuseum noch einmal in einem besonderen Licht: Vom 26. bis zum 29. Dezember wird die Fassade zur Leinwand. Videoprojektionen und ein eigener Soundtrack sollen die Geschichte des Hauses und der Familie Mann lebendig werden lassen.



In seinem Roman "Buddenbrooks" setzte Thomas Mann dem Haus ein literarisches Denkmal. Für den Roman von 1901 erhielt Mann 1929 den Literaturnobelpreis.