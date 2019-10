Die erste österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat begeistert auf den Literatur-Nobelpreis für ihren Kollegen Peter Handke reagiert. "Großartig! Er wäre auf jeden Fall schon vor mir dran gewesen", teilte die Autorin der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Aus ihrer Sicht war es "höchste Zeit", dass Handke diese Auszeichnung erhält. Sie freue sich auch, dass die Auszeichnung an jemanden gehe, "auf den sie in Österreich endlich stolz sein werden". Elfriede Jelinek hat den Literatur-Nobelpreis 2004 erhalten.



Der Suhrkamp Verlag hat sich nach der Vergabe des Literaturnobelpreises 2019 an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke begeistert gezeigt. "Der Verlag freut sich riesig", sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Von Handke werde nächstes Jahr ein neues Buch und ein Theaterstück erscheinen. Der Österreicher galt seit Jahren als Kandidat für den Nobelpreis.