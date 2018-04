Sara Danius war 2015 zur Ständigen Sekretärin ernannt worden. Quelle: Jonas Ekstromer/TT NEWS AGENCY/epa/dpa

Die Affäre in der Schwedischen Akademie, der Jury für den Literaturnobelpreis, greift immer weiter um sich: Die Ständige Sekretärin Sara Danius tritt zurück. Sie gebe nicht nur den Vorsitz, sondern auch ihren Sitz in der Akademie auf, sagte Danius. "Das war der Willen der Akademie, und nach diesem Willen richte ich mich."



Die 56-jährige Literaturwissenschaftlerin war zuletzt wegen ihres Umgangs mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in der Akademie stark kritisiert worden.