Die zugrunde liegende Geschichte scheint so trivial, dass sie gerade eben das Niveau eines Groschenromans hält. Es geht um Sex, um Macht, Geld und um Solidarität zu einer schillernden Figur, die erst am Montag wegen Vergewaltigung zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt wurde: Es geht um den heute 72-jährigen Franzosen Jean Claude Arnault, der mit der schwedischen Dichterin Katarina Frostenson verheiratet ist. Sie gehört zur 18-köpfigen Literatur-Nobelpreis-Jury - Ehemann Arnault bezeichnet sich in Schweden gerne selbst als "19. Mitglied der Akademie".



Unter mangelndem Selbstbewusstsein scheint er ebenso wenig zu leiden, wie an einem Übermaß an Moral: Schwedische Medien berichten, dass ihm 18 Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Darüber hinaus soll er angeblich sogar in Gegenwart des Königs Kronprinzessin Victoria einmal so bedrängt haben, dass ihre Adjutantin einschreiten musste.