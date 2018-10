Maryse Condé stammt aus Guadeloupe und lebt in Paris. Quelle: Janerik Henriksson//TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Der Literaturpreis der Neuen Akademie geht an die Schriftstellerin Maryse Conde aus Guadeloupe. Die Jury lobte Condes Werk als wichtigen Teil der Weltliteratur. Die 81-Jährige habe in ihren Büchern respektvoll und präzise, aber auch mit Humor über die Verheerungen des Kolonialismus und die Zeit des Postkolonialismus geschrieben.



Die Auszeichnung war als Ersatz für den abgesagten Literaturnobelpreis ins Leben gerufen worden. Die Verleihung findet am 9. Dezember in Stockholm statt.