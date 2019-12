Vergabe des Prix Goncourt an Jean-Paul Dubois (M).

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Der französische Literaturpreis Prix Goncourt geht 2019 an den Autor Jean-Paul Dubois. Der 69-Jährige erhält Frankreichs begehrte Literaturauszeichnung für "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon" (etwa: Nicht alle Menschen leben auf derselben Weise auf der Welt), wie die Jury in Paris mitteilte.



Das Buch handelt von einem Mann, der in einem Gefängnis sitzt. In seiner Zelle lässt er sein Leben Revue passieren - bis hin zu jenen Ereignissen, die zu seiner Verurteilung führten.