Der Grund für so viel Zuversicht: Lithium gilt als das "weiße Gold". Eine Tonne kostet umgerechnet rund 11.000 Euro, mehr als doppelt so viel wie vor zwei Jahren. Und der Bedarf ist enorm. Denn Lithium wird für Batterien in E-Autos und Handys dringend gebraucht. Die Abbauländer vor allem in Südamerika diktieren den Preis und fördern teils ohne Rücksicht auf die Umwelt. Mit eigenen Lithium-Quellen könnte sich Deutschland davon unabhängiger machen. Immerhin: Im Osterzgebirge werden mehrere hunderttausend Tonnen Lithium vermutet.