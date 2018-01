SPD-Chef Martin Schulz bezeichnete die Europapolitik als "Leuchtturm" einer möglichen neuen Großen Koalition. Eine "deutsch-französische Initiative zur Revitalisierung Europas" sei in Zeiten von chinesischem Machtstreben und einem Rückzug der USA für die Bundesrepublik "von zentralem Interesse", sagte Schulz nach einer Fraktionssitzung am Montag in Berlin. "Das ist einer der Gründe, warum wir das Europakapitel an den Anfang des Sondierungspapiers gestellt haben."



Wenn auf dieser Grundlage eine stabile Regierung in Deutschland gebildet werde, könne Europa "ein weites Stück nach vorne" gebracht werden. Ein SPD-Sonderparteitag hatte am Sonntag mit knapper Mehrheit den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der Union frei gemacht. Schulz sagte, er habe nach dem Ergebnis aus allen europäischen Ländern ein "Signal der Erleichterung" bekommen.