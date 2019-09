Premierminister Boris Johnson kündigte am späten Dienstagabend an, eine Neuwahl zu beantragen, wenn ihm die Abgeordneten den Weg zu einem No-Deal-Brexit per Gesetz versperren. "Ich will eigentlich keine Wahl, aber wenn die Abgeordneten für eine weitere sinnlose Verzögerung des Brexits stimmen, wäre das der einzige Ausweg", sagte Johnson. Er hat durch einen Überläufer zu den Liberaldemokraten derzeit keine numerische Mehrheit mit seinen Tories im Unterhaus. Ohnehin sind die Parlamentarier parteiübergreifend zerstritten über den Brexit-Kurs und Johnsons Vorgehensweise.