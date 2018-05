Zum ersten Mal in der Geschichte ging Gold an die schwedische Staffel, sie siegten 55,5 Sekunden vor den favorisierten Norwegern um Einzel-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö. Das deutsche Quartett lag 2:07,1 Minuten hinter den Skandinaviern. Vor vier Jahren in Sotschi hatte Deutschland Silber gewonnen.