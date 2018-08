Peter Altmaier (CDU) im Columbus-Kontrollzentrum für die ISS. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit dem Astronauten Alexander Gerst in einer Live-Schalte über die Zukunft der Raumfahrt diskutiert. "Ich hoffe, es geht Ihnen gut auf der ISS und Sie können Ihre Arbeit voranbringen", sagte er bei einem Besuch des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.



Altmaier kündigte an, die Raumfahrt in Deutschland weiter intensiv fördern zu wollen. Er sei überzeugt, die Zahl der Arbeitsplätze könne bis Ende des nächsten Jahrzehnts verdoppelt werden.