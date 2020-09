In einer ersten Reaktion auf die Raketenangriffe hatte sich Trump in der Nacht auf Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter äußert zurückhaltend geäußert. "Alles ist gut", schrieb der Präsident mit Blick auf die Prüfungen hinsichtlich möglicher Opfer und Schäden. Trump erklärte zwar, die USA hätten "die stärksten und am besten ausgestatteten Streitkräfte" der Welt; eine direkte Drohung mit Gegenangriffen auf den Iran sprach der US-Präsident aber nicht aus.