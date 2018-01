Gemischte Bilanz des Oberbürgermeisters Scholz und der Sicherheitskräfte in Hamburg - und ein Eingeständnis: Die Polizei in Hamburg hat laut Innensenator Andy Grote nicht mit einem solchen Ausmaß an Brutalität bei den Krawallen von Linksautonomen gerechnet. Alle Entwicklungen im Liveblog.