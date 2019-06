Jordan Henderson und Mohamed Salah

Quelle: reuters

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen. Die Reds entschieden das Finale in Madrid gegen den englischen Ligarivalen Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0) für sich. Mohamed Salah traf schon in der 2. Minute per Handelfmeter für Liverpool, das zum sechsten Mal die wichtigste Trophäe des europäischen Vereinsfußballs holte.



Für Klopp war es der erste Triumph in der Königsklasse, 2013 (mit Borussia Dortmund) und 2018 (mit Liverpool) hatte er das Endspiel jeweils verloren. Tottenham stand erstmals im Finale.