Champions League: Liverpool gegen Porto Quelle: reuters

Der FC Liverpool hat im Schongang das Champions-League-Viertelfinale erreicht. Dem Team von Trainer Jürgen Klopp reichte gegen den FC Porto ein 0:0. Das Hinspiel in Porto hatte Liverpool mit 5:0 gewonnen.



Im Rückspiel an der Anfield Road war nicht viel los. Wenn überhaupt waren die Engländer näher am Sieg. Bei einem Pfostentreffer von Sadio Mane hatten sie auch beste Chance der Partie. Die komplett durchgewirbelte Elf der Portugiesen machte keine größeren Anstalten, das Spiel zu gewinnen und schien mit dem Remis zufrieden.