Jürgen Klopp

Quelle: Reuters

Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League dank eines Patzers von Verfolger Manchester City vergrößert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem traditionellen Spieltag am Boxing Day, setzte sich Liverpool 4:0 (1:0) gegen Newcastle durch und beendete damit erstmals in der Klubgeschichte eine Hinrunde ohne Niederlage.



Manchester City unterlag in Leicester 1:2 (1:1) und fiel auf Rang drei hinter Tottenham zurück. Die Spurs fertigten Bournemouth mit 5:0 (3:0) ab. Manchester United besiegte Huddersfield Town mit Coach David Wagner 3:1 (1:0).