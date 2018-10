Begonnen hatte die Bundestagssitzung am Donnerstag mit einer ersten Beratung über die Verbesserung der Kita-Betreuung. Im Rahmen des "Gute-Kita-Gesetzes" will der Bund bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro für die Verbesserung der Betreuung in Kindertagesstätten zur Verfügung stellen. Ziel des Gesetzes ist es, Kita-Gebühren zu senken, den Betreuungsschlüssel zu verbessern und bedarfsgerechte Öffnungszeiten zu ermöglichen. Das Gesetz soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten und sieht vor, dass jedes Bundesland individuell bei der Weiterentwicklung der Qualität der Kinderbetreuung unterstützt wird.