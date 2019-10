Mit einem großen Festakt will Leipzig heute an 30 Jahre Friedliche Revolution und den Beginn der Montagsdemos 1989 erinnern. Höhepunkt der Feiern im Gewandhaus soll eine Rede zur Demokratie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein. Am 9. Oktober 1989 hatten rund 70.000 Menschen in den Straßen Leipzigs demonstriert - ohne dass die DDR-Staatsmacht eingriff. Diese sowie die folgenden Demonstrationen trugen entscheidend dazu bei, dass das DDR-Regime sich wenige Monate später auflöste.