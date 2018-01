Ulrich Eith: Viele Möglichkeiten stehen ihm tatsächlich nicht mehr zur Verfügung. Am vergangenen Wochenende hat er in den Medien nochmals vier Punkte, für die er steht, sehr klar und deutlich herausgestellt. Gerechte Löhne, Chancengleichheit in der Bildung, sichere Altersvorsorge und ein demokratisches Europa seien auch in einer Koalition nicht verhandelbar.