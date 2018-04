Für Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gehören die Pläne, die Europäische Union auf ein neues Fundament zu stellen, zu seinen wichtigsten Vorhaben. Doch die anfänglich große Begeisterung ist vielen Bedenken im Detail gewichen. Deshalb ist nun die Woche der Wahrheit für Macrons EU-Reform gekommen. Bevor er am Donnerstag nach Berlin reist, um von Kanzlerin Angela Merkel endlich eine handfeste Unterstützung zu erhalten, tritt er am heutigen Dienstag in Straßburg auf. Mit seiner Rede will er aufrütteln, aber er muss auch mit kritischen Fragen rechen. Nicht nur von den vielen Europa-Skeptikern, die im EU-Parlament sitzen.