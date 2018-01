Das ZDF sendet an diesem Wahltag direkt aus dem Herzen Berlins. Unweit des Gendarmenmarktes wurde das ZDF-Wahlstudio im Alten Telegrafenamt aufgebaut. In historischer Kulisse begleitet Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten die Zuschauer durch den spannenden Wahlabend und begrüßt im Lauf der Sendung viele Gäste im Studio - vom "einfachen Wähler" bis zum Ministerpräsidenten. An ihrer Seite ist Politikchef Matthias Fornoff, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen immer die neuesten Zahlen präsentiert.