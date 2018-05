In Thüringen gab es eine Explosion vor einem Dartclub. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Vor der Tür eines Dartclubs in Kahla hat es eine Explosion gegeben - die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus. Verletzt wurde niemand. Das LKA ermittelt.



In dem Dartclub befinden sich Räume, die auch von der Burschenschaft Normannia genutzt worden. Sie wird vom Thüringer Verfassungsschutz beobachtet. Im gegenüberliegenden Haus sind unbegleitete Flüchtlinge untergebracht. Im April war es bereits zwischen den beiden Gruppen an dem Dartclub zu Auseinandersetzungen gekommen.