Tramperin Sophia wurde in Spanien tot aufgefunden. Archivbild.

Quelle: Jesus Andrade/El Correo/dpa

Am Landgericht Bayreuth beginnt der Prozess um den Tod der Studentin Sophia. Vor Gericht steht ein Lkw-Fahrer. Die Germanistik-Studentin wollte im Juni 2018 von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen.



An einer Tankstelle an der A9 in Sachsen soll der Lkw-Fahrer die Frau mitgenommen und laut Anklage später getötet haben. Der Angeklagte gab laut Gericht an, dies sei bei einer Auseinandersetzung geschehen. Er wurde in Spanien festgenommen. Dort fand man auch die Leiche Sophias.