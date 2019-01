Toll Collect soll dauerhaft in Bundesbesitz bleiben.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Das Lkw-Mautsystem auf Autobahnen und Bundesstraßen bleibt in staatlicher Regie. Der Betrieb durch den Bund sei unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlicher als die Vergabe an einen privaten Betreiber, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).



Das 2016 gestartete Vergabeverfahren für die Suche nach einem neuen Betreiber wurde aufgehoben, und die Betreibergesellschaft Toll Collect soll nun dauerhaft in Bundesbesitz bleiben.