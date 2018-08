Lkw-Maut-Betreiber «Toll Collect» wird vom Bund übernommen. Quelle: Soeren Stache/dpa

Der Lkw-Maut-Betreiber Toll Collect kommt an diesem Samstag vorübergehend in Bundesbesitz. Dafür werden wie angekündigt sämtliche Firmenanteile übernommen, wie das Bundesverkehrsministerium bestätigte.



Hintergrund ist das Auslaufen des Vertrags mit Toll Collect - die Suche nach dem künftigen Betreiber ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Zuschlag soll noch in diesem Jahr erfolgen. Der neue Betreiber soll nach bisherigen Angaben zum 1. März 2019 die Anteile und das Mautsystem übernehmen.