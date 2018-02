Dass Lkw-Fahrer in so typischen Situationen wie der Näherung an ein Stauende nicht oder viel zu spät reagieren, ist übrigens gar nicht so unwahrscheinlich. Oft ist der berüchtigte Sekundenschlaf daran Schuld, so Wolfram Hell, Unfallforscher am Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München. "Jüngere Menschen haben diesen hohen Schlafdruck oft nachts, bei Älteren kommt der Sekundenschlaf auch schon mal nach dem Mittagessen." Im Bürostuhl mittags um halb drei könne man sich das schon mal leisten – auf der Autobahn hingegen könne dies fatale Folgen haben. Verstärkt werde dies durch zu wenig Nachtschlaf.