VW bereitet eine Notierung in Frankfurt und Stockholm vor.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der Volkswagen-Konzern hält trotz der herrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten am Börsengang seiner Lkw-Sparte Traton fest. Es werde eine Notierung in Frankfurt und in Stockholm vorbereitet, teilte VW mit. Der Börsengang solle voraussichtlich vor der Sommerpause abgeschlossen sein. Die Aktien kommen demnach aus dem Bestand von Volkswagen, es soll keine Kapitalerhöhung geben.



Volkswagen hatte die Pläne im März noch auf Eis gelegt, weil die Bedingungen an den Märkten nicht stimmten.