Ein Lastwagen kam von der Fahrbahn ab. Symbolbild

Quelle: Narendra Shrestha/EPA/dpa

Bei einem Unfall in Nepal sind mindestens 20 Trauergäste einer Beerdigung ums Leben gekommen. 14 Menschen wurden verletzt. Ein LKW, der die Menschen nach der Beerdigung zurückbringen sollte, sei in einer hügeligen Gegend 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kathmandu von der Straße abgekommen und 400 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit.



Die Suche nach Opfern dauere an. Es sei unklar, wie viele Menschen mit dem Lkw unterwegs gewesen seien. Die Ursache ist noch unklar.