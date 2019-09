Ein Lastwagen verlor 136.000 Eier auf einem US-Highway.

Quelle: Frank Andruscavage/Republican-Herald/AP/dpa

Ein Lastwagenfahrer mit sehr zerbrechlicher Ladung hat bei der Fahrt durch den US-Staat Pennsylvania eine gewaltige Sauerei hinterlassen: Mehr als 136.000 Eier flogen aus dem Sattelanhänger und klatschten auf die Straße, als der 66-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor, wie die Zeitung "Republican Herald" berichtete. Genau genommen waren 11.340 Dutzend Eier und rund 8.600 Liter Eierprodukte damit Matsch.



Laut der Polizei der Gemeinde Hegins Township hatte der Pechvogel die Eierware bei einer Farm abgeholt und sie dann in den ebenfalls in Pennsylvania gelegenen Ort Elizabethtown bringen wollen.



Auf dem Weg gen Norden musste der Lastwagenfahrer allerdings einen Hügel hochfahren. Als er sich dort einer Kreuzung näherte, kam auch die Ladung in Bewegung - Eier und Eierprodukte rollten den Hügel herunter. Von alledem merkte der Fahrer allerdings nichts und fuhr unverdrossen weiter. Der Autobahnabschnitt war über Stunden hinweg gesperrt. Die ungesicherten Eier beschäftigen nun Polizeiermittler.