"Der Fahrer des gekaperten Lkw ist weiter in Polizeigewahrsam, hat sich bislang aber wohl nicht zum Tatgeschehen geäußert", berichtet ZDF-Korrespondent Peter Wagner aus Limburg. "Er ist 32 Jahre alt, stammt aus Syrien, ist 2015 nach Deutschland eingereist und seitdem - das betonen die Behörden - zwar durch Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen, nicht aber durch Salafismus oder Islamismus oder Terrorverdacht." Man gehe davon aus, dass er am Montag wohl zu Besuch bei Verwandten in Limburg gewesen sei, so Wagner.



Hessens Innenminister Peter Beuth erklärte, der Tathergang erinnere zwar an die Anschläge von Nizza und auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, als Islamisten mit Lastwagen gezielt in Menschenmengen gefahren waren. Das Motiv des Mannes sei aber nach wie vor unklar: "Der tatverdächtige Syrer hat nach den derzeitigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene."