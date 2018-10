Schauspieler Gunther Eckes spielt "Philipp Lahm". Quelle: Julian Baumann/Residenztheater München/dpa

Dass eine Meditation über die Langeweile so gar nicht langweilig sein muss, hat die Premiere von "Philipp Lahm" am Münchner Residenztheater gezeigt. Das Stück in der Regie von Robert Gerloff zeigt den Ex-Fußballstar Philipp Lahm bei der Ausführung diverser Alltagstätigkeiten wie Nägelschneiden oder Fernsehen.



"Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung", sagt Lahm, gespielt von Gunther Eckes, an einer Stelle. Keine Konflikte, kein Drama: Wie komisch das sein kann, zeigt Eckes.