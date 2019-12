Bundespräsident Steinmeier besucht Bahnhofsmission in Berlin.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine Woche vor Weihnachten hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Gästen und Mitarbeitern der Berliner Bahnhofsmission getroffen. Bahnhofsmissionen seien heute genauso unverzichtbar wie sie es vor 125 Jahren bei der Gründung der ersten Einrichtung dieser Art in Deutschland waren. Das sagte Steinmeier am Berliner Hauptbahnhof.



Er dankte vor Ort den rund 2.000 Ehrenamtlichen und 400 Hauptamtlichen, die bundesweit in den Hilfseinrichtungen tätig sind.