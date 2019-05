Wallacher: Der Begriff kommt ja von Lobby. Das war früher die Halle vor dem Plenarsaal in den Parlamenten, wo sich Volksvertreterinnen und Volksvertreter mit den Bürgerinnen und Bürgern treffen konnten. Das war immer auf räumliche Nähe angelegt. Heute geschieht das teilweise auf ganz andere Weise. Z.B. wird auf die öffentliche Meinung auch dadurch Einfluss genommen, dass bestimmte Interessenvertreter Denkfabriken gründen und dadurch vermeintliches Expertenwissen in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, um so diese Debatte zu beeinflussen. So haben in den USA Erdölkonzerne nachweislich Studien in Auftrag gegeben, um Zweifel am menschengemachten Klimawandel zu streuen. Bei uns hat die Automobilbranche dankbar die Position mancher Lungenärzte verbreitet, welche die gesundheitlichen Schäden der Stickstoffoxyde bezweifeln. Auch das gehört heute zum Lobbyismus.