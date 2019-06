Die Förderung eines dynamischen, sich ständig verschärfenden Klimaschutzes, der Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten sowie die Handhabung der sogenannten Marktmechanismen haben mehrere Verhandlungsparteien blockiert. Brasilien etwa bekämpft nach wie vor eine Doppelzählung von Emissionsminderung. Das heißt: Neben den eigenen Anstrengungen der Treibhausgasminderung, beispielsweise durch Waldprojekte oder Solarparks, sollten auch noch die verfügbaren Verschmutzungsrechte handelbar sein.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze betont indes: "Für uns ist es zentral, dass es bei der Nutzung der Marktmechanismen tatsächlich zu Emissionsminderungen kommt, dass die Rechte nicht mehrfach gezählt werden können und dass die Mechanismen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten."



Hitzige Debatten in den Verhandlungsräumen, aber auch eine für Juni ungewöhnliche Hitze draußen: Nach Einschätzung der Gastgeberin der nächsten UN-Klimakonferenz, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt, sind die Folgen des Klimawandels konkret spürbar: "Das ist nicht etwas, was in 100 Jahren passiert, es ist etwas, was wir jetzt schon erfahren", so ihr abschließendes Statement.