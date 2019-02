Kind mit Brasilien-Flagge (Archiv).

Der brasilianische Bildungsminister Ricardo Velez Rodriguez hat in einer E-Mail die Schulen des Landes zum Singen der Nationalhymne am ersten Schultag ermutigt. Zudem sollten die Lehrer die neue Regierung von Präsident Jair Bolsonaro begrüßen. Die Schüler sollten gefilmt und das Video an das Ministerium geschickt werden.



Doch nach Protesten musste der Minister zurückrudern, wie die Zeitung "O Estado de S. Paulo" berichtete. Video und Regierungslob wurden gestrichen.