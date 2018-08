Grüne wollen Bedingungen im Textilsektor verbessern. Archivbild Quelle: Christiane Oelrich/dpa

Textilhersteller sollen nach dem Willen der Grünen auf dem europäischen Markt künftig gesetzlich zu bestimmten Standards für Löhne und Arbeitsschutz verpflichtet werden.



"Rein nationale oder nur auf Freiwilligkeit beruhende Maßnahmen, wie das 2014 gegründete Textilbündnis von Entwicklungsminister Gerd Müller, stoßen in einem globalen Textilmarkt an ihre Grenzen", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sie ist derzeit in Myanmar unterwegs, um sich über den Textilsektor zu informieren.