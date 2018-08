Rauchschwaden ziehen aus dem brennenden Bergwald. Quelle: Josef Reisner/dpa

Der Brand im Bergwald oberhalb von Oberaudorf am Inn bereitet den Behörden weiter Sorgen. Das betroffene Gebiet werde nun auf zehn Hektar geschätzt, teilte das Landratsamt mit.



Wegen des schlechten Wetters konnten erst am späten Nachmittag erneut zwei Hubschrauber starten, um die Lage von oben einzuschätzen und weiter zu löschen. Das Gelände ist am besten aus der Luft erreichbar. "Das Gebiet ist wirklich sehr, sehr unwegsam und steil", sagte eine Sprecherin des Landratsamts Rosenheim.