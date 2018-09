Der BGH gab der Klage einer Ärztin gegen Jameda Recht. Quelle: Uli Deck/dpa

Das Ärztebewertungsportal Jameda muss die Daten einer Kölner Hautärztin vollständig löschen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gab der Dermatologin recht, die in den Vorinstanzen noch unterlegen war.



Das Grundrecht der Frau auf informationelle Selbstbestimmung überwiege in diesem Fall das Recht von Jameda auf Meinungs- und Medienfreiheit, sagten die Richter. Jameda habe die für Bewertungsportale gebotene Neutralität verlassen, weil es die für Werbung bezahlenden Ärzte begünstige.