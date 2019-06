Dieses Mal ist auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vorbeigekommen. "Ich bin sehr beeindruckt, wie an einem so kleinen Ort an der Neiße jedes Mal aufs Neue die Zivilgesellschaft, die Bürgerschaft aufsteht, um klarzumachen, diese Rechtsextremisten sind hier nicht gewollt", sagt er am Freitagnachmittag - nur ein paar Hundert Meter vom Festivalgelände entfernt. "Aus Gedanken und Sprache werden am Ende auch Taten. Das sehen wir jetzt in diesem schrecklichen Mordfall in Hessen", sagt Kretschmer.