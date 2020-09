Türkischer Präsident Erdogan in Ankara.

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat von Europa gefordert, sein Land in den Bemühungen um eine politische Lösung in Syrien zu unterstützen. Nur so könne die Migrationskrise bewältigt werden, sagte er vor einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel.



Der "Migrationsstrom" werde so lange anhalten, bis Syrien eine Verfassung habe und es freie Wahlen geben könne. Wenn Europa die Probleme lösen wolle, müsse es die "politische und humanitäre Lösung, die die Türkei in Syrien zu realisieren versucht, unterstützen".