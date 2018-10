Die Spannungen können einfach nicht unterschätzt werden. Angila Chada, Jugendarbeiterin

In der nordirischen Hauptstadt Belfast sind die Barrieren viel sichtbarer. In vielen Orten sind Viertel noch immer durch "Friedensmauern" getrennt. Nordirland hat die höchste Arbeitslosen- und Armutsquote und die höchste Selbstmordrate in Großbritannien. Es gibt Sorgen, dass der Brexit die Verhältnisse verschlimmern könnte. "Die Spannungen können einfach nicht unterschätzt werden", sagte Angila Chada von der Gruppe Springboard, die mit arbeitslosen katholischen und protestantischen jungen Leuten zusammenarbeitet.



Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten für Nordirland. Der Handel hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Die nordirische Wirtschaft hat sich stetig verbessert. Doch selbst im Falle des besten Brexit-Szenarios werde es "eine erhebliche neue Verwaltungslast" geben, sagte Aodhan Connolly vom nordirischen Einzelhandelsverband. Wenn es mehr Kontrollen von Gütern auf dem Weg über die Grenze gibt, wird das mehr Papierkram bedeuten. Das bedeutet Verzögerungen, Verzögerungen bedeuten Kosten. "Es gibt sehr wenig Spielraum für Geschäfte", sagte Connolly. "Diese Kosten werden an den Verbraucher weitergegeben. Es bedeutet buchstäblich Tod durch Tausende Kürzungen.