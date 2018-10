Mats Hummels Quelle: dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Gruppenspiel gegen Schweden voraussichtlich auf Innenverteidiger Mats Hummels verzichten. Dies sagte Bundestrainer Joachim im Löw im ZDF-Interview am Freitag. Der Profi vom FC Bayern leide an Halswirbelproblemen. "Ich glaube eher nicht, dass er spielt", so Löw. Erste Alternative sind Hummels Münchner Klubkollege Niklas Süle und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea.



Die deutsche Auswahl steht nach dem verpatzten Turnierstart gegen Mexiko am Samstag (20 Uhr/ARD) unter Druck. Bei einer Niederlage könnte die WM für das DFB-Team schon vorbei sein.